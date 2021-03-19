В Самарской области подозреваемую в убийстве дочери заключили под стражу

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В Самарской области суд постановил заключить под стражу женщину, которая подозревается в убийстве собственного ребёнка.
В Самарской области подозреваемую в убийстве дочери заключили под стражу
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info

В среду, 17 марта, в Шенталинском районе 42-летняя мать по неустановленным причинам задушила свою шестилетнюю дочь.

По ходатайству Шенталинского межрайонного следственного отдела суд избрал для предполагаемой убийцы меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления предстоит выяснить следствию.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении убившего собственного сына мужчины.

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