В Самарской области подозреваемую в убийстве дочери заключили под стражу
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
В среду, 17 марта, в Шенталинском районе 42-летняя мать по неустановленным причинам задушила свою шестилетнюю дочь.
По ходатайству Шенталинского межрайонного следственного отдела суд избрал для предполагаемой убийцы меру пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления предстоит выяснить следствию.
Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении убившего собственного сына мужчины.