МВД России будет выявлять киберпреступления с помощью специальной программы
«Благодаря эффективности использования подсистемы «Дистанционное мошенничество» выявлено более 324 тыс. признаков серийных преступлений», — цитирует ТАСС пресс-центр ведомства.
Уточняется, что данная программа даёт возможность осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ сведений, которые собираются в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершённых дистанционным способом.
Ранее замглавы МВД Сергей Лебедев заявил, что в России наблюдается увеличение числа киберпреступлений.