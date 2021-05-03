МВД России будет выявлять киберпреступления с помощью специальной программы

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Специалисты МВД России при помощи программы программы «Дистанционное мошенничество» стали выявлять серийные мошенничества, совершённые дистанционным способом.

«Благодаря эффективности использования подсистемы «Дистанционное мошенничество» выявлено более 324 тыс. признаков серийных преступлений», — цитирует ТАСС пресс-центр ведомства.

Уточняется, что данная программа даёт возможность осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ сведений, которые собираются в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершённых дистанционным способом.

Ранее замглавы МВД Сергей Лебедев заявил, что в России наблюдается увеличение числа киберпреступлений.

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