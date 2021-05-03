МВД России будет выявлять киберпреступления с помощью специальной программы

Специалисты МВД России при помощи программы программы «Дистанционное мошенничество» стали выявлять серийные мошенничества, совершённые дистанционным способом.

«Благодаря эффективности использования подсистемы «Дистанционное мошенничество» выявлено более 324 тыс. признаков серийных преступлений», — цитирует ТАСС пресс-центр ведомства.

Уточняется, что данная программа даёт возможность осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ сведений, которые собираются в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершённых дистанционным способом.

Ранее замглавы МВД Сергей Лебедев заявил, что в России наблюдается увеличение числа киберпреступлений.