МВД отмечает нарастание киберпреступности в России

В России наблюдается тенденция на увеличение числа киберпреступлений, сообщил замглавы МВД Сергей Лебедев.

«Это, безусловно, увеличение преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ). Их устойчивый рост зафиксирован во всех субъектах России», — цитирует газета «Известия» Лебедева.

Отмечается, что почти половина из них — мошенничество.

По словам Лебедева, наблюдается общая тенденция нарастания подобных преступлений.

11 марта политолог, президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин прокомментировал ситуацию с кибермошенничеством.