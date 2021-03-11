Эксперт прокомментировал увеличение количества киберпреступлений

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Политолог, президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин прокомментировал ситуацию с кибермошенничеством.
Эксперт прокомментировал увеличение количества киберпреступлений
  • РИА Новости

«Увеличение количества киберпреступлений связано с пандемией, поскольку большинство сделок до сих пор проходит посредством информационных технологий», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в условиях пандемии цифровые технологии стали стабилизирующим фактором, который помог многим компаниям и организациям выжить, но вместе с этим выросло и число киберпреступлений, поскольку злоумышленники ушли в информационное поле.

«Для борьбы с киберпреступностью необходимо проработать наше информационное законодательство», — считает Самонкин.

Как добавил эксперт, также нужно разработать отечественные аналоги программного обеспечения.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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