Эксперт прокомментировал увеличение количества киберпреступлений

Политолог, президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин прокомментировал ситуацию с кибермошенничеством.

«Увеличение количества киберпреступлений связано с пандемией, поскольку большинство сделок до сих пор проходит посредством информационных технологий», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в условиях пандемии цифровые технологии стали стабилизирующим фактором, который помог многим компаниям и организациям выжить, но вместе с этим выросло и число киберпреступлений, поскольку злоумышленники ушли в информационное поле.

«Для борьбы с киберпреступностью необходимо проработать наше информационное законодательство», — считает Самонкин.

Как добавил эксперт, также нужно разработать отечественные аналоги программного обеспечения.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.