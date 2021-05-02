Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в столице.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. В ночь на 3 мая в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15 м/с. Днём 3 мая порывы ветра усилятся до 18 м/с», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, по данным синоптиков, количество осадков составит до 20 мм, то есть примерно 40% от месячной нормы.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице 3 мая.