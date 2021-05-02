Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшее время

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшее время.

«Третьего числа — эксклюзивный день для тех, кто любит грозу в начале мая. Ночью будет облачно, к полуночи начнутся дожди, местами сильные», — цитирует РИА Новости заявление Вильфанда.

Синоптик прогнозирует, что днём третьего мая будет облачно, иногда будет показываться солнце, пойдёт дождь. Воздух прогреется до +18 °С.

«Осадки будут продолжительные и их будет много. Это именно та гроза в начале мая, которую мы представляем», — отметил он.

Вильфанд также предупредил о сильных порывах ветра до 17 м/c.

Ранее он рассказал о погоде в России в ближайшие дни.