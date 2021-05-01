Вильфанд рассказал о погоде в России в ближайшие дни

Короткая ссылка
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране в ближайшие дни.

«В Татарстане ветер до 24 м/с и сильный грозовой дождь в ближайшую ночь. В республиках Северного Кавказа тоже сильный дождь, гроза, ветер до 25 м/с. Это опасное явление. А в Челябинской области заморозки до -3 °С. Также в Туве очень неблагоприятная погода — ветер до 25 м/с, ещё и очень сильный дождь и мокрый снег в ближайшую ночь», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Синоптик сообщил, что 3 мая в Калужской, Ярославской, Тверской, Владимирской областях также прогнозируется сильный дождь и ветер до 15 м/с. В Новгородской и Псковской областях 3 и 4 мая ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 18 м/с.

«Хотя Ленинград и привычен к дождям, но 4 мая ожидаются действительно сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также возможно усиление ветра до 15—17 м/с», — добавил он.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить