Вильфанд рассказал о погоде в России в ближайшие дни

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране в ближайшие дни.

«В Татарстане ветер до 24 м/с и сильный грозовой дождь в ближайшую ночь. В республиках Северного Кавказа тоже сильный дождь, гроза, ветер до 25 м/с. Это опасное явление. А в Челябинской области заморозки до -3 °С. Также в Туве очень неблагоприятная погода — ветер до 25 м/с, ещё и очень сильный дождь и мокрый снег в ближайшую ночь», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Синоптик сообщил, что 3 мая в Калужской, Ярославской, Тверской, Владимирской областях также прогнозируется сильный дождь и ветер до 15 м/с. В Новгородской и Псковской областях 3 и 4 мая ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 18 м/с.

«Хотя Ленинград и привычен к дождям, но 4 мая ожидаются действительно сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также возможно усиление ветра до 15—17 м/с», — добавил он.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники.