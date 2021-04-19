Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

Первомай в Москве ожидается прохладным и с дождями, а к Дню Победы потеплеет до +20 °С, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, апрель заканчивается относительной прохладой, и он своим «холодным хвостом» зацепит начало мая.

«То есть на первомайские праздники погода будет не шашлычная, то есть это относительно прохладный температурный фон, но примерно цифры вырисовываются такие — ночь +1...+6 °С, день +10...+15 °С — это Первомай. И второго числа на градус теплее — +3...8 °С под утро, +12...17 °С в дневные часы. Скорее всего, не обойдётся без локальных дождей», — цитирует синоптика РИА Новости.

По предварительным прогнозам, отметил он, начиная с 4-5 числа и далее погодные условия будут благоволить, будет хорошее тепло чуть выше нормы, как минимум, +5...+10 °С ночью, и +15...+20 °С в дневные часы.

Ранее сообщалось, что в столице и области до полудня 20 апреля будет действовать жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.