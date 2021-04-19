Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

Короткая ссылка
Первомай в Москве ожидается прохладным и с дождями, а к Дню Победы потеплеет до +20 °С, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По его словам, апрель заканчивается относительной прохладой, и он своим «холодным хвостом» зацепит начало мая.

«То есть на первомайские праздники погода будет не шашлычная, то есть это относительно прохладный температурный фон, но примерно цифры вырисовываются такие — ночь +1...+6 °С, день +10...+15 °С — это Первомай. И второго числа на градус теплее — +3...8 °С под утро, +12...17 °С в дневные часы. Скорее всего, не обойдётся без локальных дождей», — цитирует синоптика РИА Новости.

По предварительным прогнозам, отметил он, начиная с 4-5 числа и далее погодные условия будут благоволить, будет хорошее тепло чуть выше нормы, как минимум, +5...+10 °С ночью, и +15...+20 °С в дневные часы.

Ранее сообщалось, что в столице и области до полудня 20 апреля будет действовать жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить