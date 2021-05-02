Следствие просит об аресте водителя микроавтобуса после ДТП на Ставрополье

Следствие ходатайствует об аресте водителя микроавтобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду и попал на Ставрополье в ДТП, в котором погибли пять детей.

«Суд полагает, что ходатайство стороны защиты является обоснованным… Продлить срок задержания до 72 часов — до 5 мая 2021 года до 17 часов 40 минут», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал на два месяца водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП с пятью погибшими и девятью пострадавшими на Ставрополье.

30 апреля в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пять детей, девять пострадавших были госпитализированы.