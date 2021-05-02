Суд арестовал водителя легкового автомобиля после ДТП на Ставрополье
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«Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить... избрать меру пресечения сроком на два месяца», — приводит ТАСС решение суда.
Как уточняется, водитель легкового автомобиля будет находиться под арестом до 30 июня.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.