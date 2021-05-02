Суд арестовал водителя легкового автомобиля после ДТП на Ставрополье

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Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал на два месяца водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП с пятью погибшими и девятью пострадавшими на Ставрополье.
Суд арестовал водителя легкового автомобиля после ДТП на Ставрополье
  • © ГУ МВД по Ставропольскому краю

«Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить... избрать меру пресечения сроком на два месяца», — приводит ТАСС решение суда.

Как уточняется, водитель легкового автомобиля будет находиться под арестом до 30 июня.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.

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