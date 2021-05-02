Голикова объяснила необходимость сдавать тесты привитым от COVID-19

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Даже вакцинированным от коронавирусной инфекции COVID-19 следует проходить ПЦР-тестирование, возвращаясь из-за границы. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова объяснила необходимость сдавать тесты привитым от COVID-19
  • Reuters

«Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием (по возвращении из-за границы. — RT)», — цитирует её ТАСС.

По её словам, «пока не накоплено такого объёма информации для того, чтобы говорить о том, насколько человек безопасен для окружающих, если он вакцинировался».

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с коронавирусом. 

В апреле глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами. 

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