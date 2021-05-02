Голикова объяснила необходимость сдавать тесты привитым от COVID-19
- Reuters
«Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием (по возвращении из-за границы. — RT)», — цитирует её ТАСС.
По её словам, «пока не накоплено такого объёма информации для того, чтобы говорить о том, насколько человек безопасен для окружающих, если он вакцинировался».
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с коронавирусом.
В апреле глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.