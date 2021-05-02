Суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка в Приморье

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Суд заключил под стражу жителя приморского города Большой Камень, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего. Об этом рассказали в региональном главке СК России.
Суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка в Приморье
  • РИА Новости

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве 15-летнего подростка», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 30 апреля возле водоёма в городе Большой Камень подозреваемый и двое подростков отдыхали и играли в экстремальные игры — «связывали друг другу руки и пытались развязаться».

«В какой-то момент между подозреваемым и потерпевшим возникла ссора в связи с тем, что первый стал обвинять подростка в краже и требовать вернуть украденные ранее деньги... Подозреваемый, воспользовавшись тем, что руки потерпевшего связаны, стал душить его цепью», — добавили в СК.

Как уточняется, после того, как подросток потерял сознание, подозреваемый скинул его тело в водоём.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего в городе Большой Камень в Приморском крае.  По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель.

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