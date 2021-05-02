Собянин обсудил реализацию программы «Мой район» с жителями Москвы
- РИА Новости
Об этом говорится в личном блоге Собянина.
Отмечается, что на соответствующую встречу были приглашены активисты районов юга Москвы — Даниловского, Нагатино-Садовников и Нагатинского Затона.
«Как правило, на подобных встречах я сначала рассказываю о крупнейших проектах развития Москвы, а затем мы обсуждаем реализацию программы «Мой район» — создание комфортной среды для жизни в каждом районе нашего большого города», — отметил мэр в сообщении.
Уточняется, что Собянин, в частности, обсудил с жителями районов вопрос развития транспортной среды в столице.
Ранее НСН сообщала, что Собянин оценил ход реновации в Даниловском районе Москвы.