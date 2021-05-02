Собянин обсудил реализацию программы «Мой район» с жителями Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил реализацию программы «Мой район» с жителями трёх районов столицы.

Об этом говорится в личном блоге Собянина.

Отмечается, что на соответствующую встречу были приглашены активисты районов юга Москвы — Даниловского, Нагатино-Садовников и Нагатинского Затона.

«Как правило, на подобных встречах я сначала рассказываю о крупнейших проектах развития Москвы, а затем мы обсуждаем реализацию программы «Мой район» — создание комфортной среды для жизни в каждом районе нашего большого города», — отметил мэр в сообщении.

Уточняется, что Собянин, в частности, обсудил с жителями районов вопрос развития транспортной среды в столице.

Ранее НСН сообщала, что Собянин оценил ход реновации в Даниловском районе Москвы.