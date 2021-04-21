Собянин оценил ход реновации в Даниловском районе Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом в Даниловском районе столицы, переданный под заселение в рамках программы реновации. Также он рассказал о реализации программы в районе.
Собянин оценил ход реновации в Даниловском районе Москвы
  • РИА Новости

«Подобрали семь площадок, построен один дом: монолит, с подземными гаражами, с контрольно-измерительной аппаратурой», — передаёт НСН слова мэра.

Также он добавил, что ещё шесть стартовых площадок будут вводиться в эксплуатацию в 2022—2023 годах.

«Так что в этом районе, надеюсь, программа реновации надолго не затянется», — подчеркнул Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, в новостройку переедут 165 человек.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве сдали более 1 млн кв. м жилплощади с момента запуска программы реновации.

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