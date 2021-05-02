В Иркутске арестован замначальника УСБ ГУФСИН по делу о взятке

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Заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ГУФСИН по Иркутской области, обвиняемый в получении многомиллионной взятки, заключён под стражу. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
В Иркутске арестован замначальника УСБ ГУФСИН по делу о взятке
  • РИА Новости

«По материалам УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в сумме 60 млн рублей», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2021 года подозреваемый получил через посредника часть взятки в виде денег в сумме 10 млн рублей. Общая сумма оговорённой взятки составляла 60 млн рублей.

«Взамен сотрудник ведомства обещал прекратить проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия результаты оперативно-разыскной деятельности», — добавили в СК.

В СК также уточнили, что сотруднику ГУ ФСИН избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Департамента экономической политики и развития столицы. 

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