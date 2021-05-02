Семерых пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуировали в Москву

Короткая ссылка
Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, эвакуированы в Москву самолётом МЧС для лечения, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«Борт с семью пострадавшими вылетел в Москву», — цитирует агентство сообщение, поступившее от ведомства.

Отмечается, что вылетевший самолёт оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей проводить санитарно-авиационную эвакуацию. На борту находится 14 медработников.

Ранее стало известно, что семерых пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуируют в Москву.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить