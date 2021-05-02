Семерых пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуировали в Москву

Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, эвакуированы в Москву самолётом МЧС для лечения, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«Борт с семью пострадавшими вылетел в Москву», — цитирует агентство сообщение, поступившее от ведомства. Отмечается, что вылетевший самолёт оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей проводить санитарно-авиационную эвакуацию. На борту находится 14 медработников. Ранее стало известно, что семерых пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуируют в Москву. Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.