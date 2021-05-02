Семерых пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуировали в Москву
«Борт с семью пострадавшими вылетел в Москву», — цитирует агентство сообщение, поступившее от ведомства.
Отмечается, что вылетевший самолёт оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей проводить санитарно-авиационную эвакуацию. На борту находится 14 медработников.
Ранее стало известно, что семерых пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуируют в Москву.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.