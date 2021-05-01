Семерых пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуируют в Москву

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Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, будут эвакуированы в Москву для лечения. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Семерых пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуируют в Москву
  • © ГИБДД МВД РФ / РИА Новости

«По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко, шесть детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолётом МЧС России эвакуированы в Москву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России».

В ведомстве сообщили, что «соответствующее решение принято по результатам консультаций, проведённых с участием бригады федеральных  специалистов, прибывших в регион».

«Психолого-психиатрическая помощь будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава России», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.

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