В храме Христа Спасителя в Москве началось пасхальное богослужение

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В столичном кафедральном храме Христа Спасителя началась праздничная служба в честь Пасхи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию, пишет РИА Новости.

По традиции во время службы в кафедральный собор Русской православной церкви будет принесён и роздан молящимся Благодатный огонь, который был доставлен делегацией Фонда Андрея Первозванного из иерусалимского храма Гроба Господня.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на выходных посетит пасхальное богослужение.

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