В храме Христа Спасителя в Москве началось пасхальное богослужение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию, пишет РИА Новости.
По традиции во время службы в кафедральный собор Русской православной церкви будет принесён и роздан молящимся Благодатный огонь, который был доставлен делегацией Фонда Андрея Первозванного из иерусалимского храма Гроба Господня.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на выходных посетит пасхальное богослужение.