Путин на Пасху посетит богослужение

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Президент России Владимир Путин на выходных по традиции посетит пасхальное богослужение.
Путин на Пасху посетит богослужение
  • РИА Новости

«1 мая традиционно в конце суток президент посетит пасхальное богослужение», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не уточнил, в какой храм приедет российский лидер.

Пасха в 2021 году у православных приходится на 2 мая.

Ранее сообщалось, что благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставят в Москву, в храм Христа Спасителя к Патриаршему Пасхальному ночному богослужению вечером 1 мая.

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