Путин на Пасху посетит богослужение
- РИА Новости
«1 мая традиционно в конце суток президент посетит пасхальное богослужение», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он не уточнил, в какой храм приедет российский лидер.
Пасха в 2021 году у православных приходится на 2 мая.
Ранее сообщалось, что благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставят в Москву, в храм Христа Спасителя к Патриаршему Пасхальному ночному богослужению вечером 1 мая.