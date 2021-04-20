Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 1 мая

Благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставят в Москву, в храм Христа Спасителя к Патриаршему Пасхальному ночному богослужению вечером 1 мая.

«В 2021 году, так же, как и годом ранее, мы планируем наши действия в условиях серьёзных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Мы благодарны властям государства Израиль за то, что у нас и представителей других стран будет возможность получить Благодатный огонь и доставить его в наши храмы к началу праздничных богослужений», — приводит РИА Новости слова председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина.

По его словам, лампады с Благодатным огнём будут доставлены на борт самолёта посольством России в Израиле — делегация Фонда Андрея Первозванного сразу же вылетит в Москву, чтобы своевременно доставить лампады с Благодатным огнём к Патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя.

Ранее сообщалось, что в Москве начали подготовку к реставрации колокольни храма во имя Святой Великомученицы Екатерины и комплекса Симонова мужского монастыря.