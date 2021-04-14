В Москве отреставрируют колокольню на Бауманской и комплекс Симонова монастыря

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В Москве начали подготовку к реставрации колокольни храма во имя Святой Великомученницы Екатерины и комплекса Симонова мужского монастыря.
В Москве отреставрируют колокольню на Бауманской и комплекс Симонова монастыря
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Колокольня на Бауманской улице находится в аварийном состоянии. Она являлась частью домовой старообрядческой церкви. С 1980-х годов звонница стала постепенно разрушаться», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты изучают состояние колокольни, а также архивные документы. Звонница — объект культурного наследия регионального значения.

Комплекс Симонова монастыря является объектом культурного наследия федерального значения.

«У этой обители непростая судьба. В 1930-е годы треть строений монастыря была разрушена. Из шести храмов сохранился только один — церковь во имя Тихвинской Иконы Божией Матери. Там проходят богослужения. Из пяти башен крепостной стены остались три. Тем важнее для нас охранить памятники архитектуры, которые уцелели до наших дней», — отметил Емельянов.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что Елагин дворец открылся для посетителей 13 апреля после реставрации.

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