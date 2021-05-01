Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

«В этом году, вы знаете, не проводим больших массовых мероприятий — первомайскую демонстрацию, «Бессмертный полк» перенесён на другую дату, ряд других массовых мероприятий, фестивали массовые отменили», — цитирует РИА Новости Собянина.

При этом он сообщил, что «весь общепит, торговля, парки — они будут работать, поэтому можно спокойно гулять, отдыхать».

«Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься», — отметил мэр.

Он добавил, что необходимо «максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз, а предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким».

Согласно данным на 1 мая, в России общее число зарегистрированных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 9270 и достигло 4 814 558.