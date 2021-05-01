Пять частных домов загорелись в Кургане

Короткая ссылка
Пять частных жилых домов загорелись на площади порядка 400 кв. м в Кургане
Пять частных домов загорелись в Кургане
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На улице Олега Кошевого происходит возгорание пяти частных жилых домов», — сказал собеседник.

По его словам, общая площадь пожара в настоящее время составляет 400 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что шестеро взрослых и двое детей скончались при пожаре в городе Кудымкаре в Пермском крае.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить