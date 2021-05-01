Пять частных домов загорелись в Кургане

Пять частных жилых домов загорелись на площади порядка 400 кв. м в Кургане

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На улице Олега Кошевого происходит возгорание пяти частных жилых домов», — сказал собеседник.

По его словам, общая площадь пожара в настоящее время составляет 400 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что шестеро взрослых и двое детей скончались при пожаре в городе Кудымкаре в Пермском крае.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.