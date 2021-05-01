Пять частных домов загорелись в Кургане
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«На улице Олега Кошевого происходит возгорание пяти частных жилых домов», — сказал собеседник.
По его словам, общая площадь пожара в настоящее время составляет 400 кв. м.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что шестеро взрослых и двое детей скончались при пожаре в городе Кудымкаре в Пермском крае.
По факту происшествия возбудили уголовное дело.