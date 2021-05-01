В Пермском крае возбудили дело по факту пожара с восемью погибшими

В городе Кудымкаре в Пермском крае следователи возбудили дело по факту гибели восьми человек во время пожара в частном доме.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Ранее стало известно, что шестеро взрослых и двое детей скончались при пожаре в городе Кудымкаре в Пермском крае.