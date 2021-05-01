Специалист дал советы по защите от нового способа мошенничества

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мошенники в России начали применять новую схему обмана владельцев банковских карт, предлагая «защиту от отключения от SWIFT».

«Всегда найдётся 20% (по отдельным оценкам) людей, которые очень внушаемы, что лично, что по телефону. Они поддаются любой «разводке», которую только можно придумать. Мошенники никуда не делись, они будут придумывать всё новые и новые поводы для того, чтобы изъять деньги... Посоветовать можно только одно: когда вы слышите какое-то предложение от банка, от полиции, от социальной службы — кладите трубку и звоните туда сами, тогда вы точно не попадётесь на удочку мошенников», — пояснил эксперт.

Он выразил мнение, что есть специальный «мозговой центр», который отлавливает подобные новости и придумывает поводы для социальной инженерии.

«От трёх месяцев до полугода — больше такие скрипты не живут», — заключил Власов.

Ранее сообщалось, что мошенники в России начали применять новую схему обмана владельцев банковских карт, якобы предлагая защиту от отключения от SWIFT.

В связи с этим злоумышленники звонят клиентам банков и предлагают помочь попасть в список, который не будет блокироваться после якобы отключения России от SWIFT.

Отмечается, что они просят предоставить данные карты, в том числе секретный код CVC и пароль из смс.

29 апреля Европейский парламент утвердил резолюцию по России с призывами к санкциям и пересмотру отношений, в которой депутаты предложили отключить страну от системы платежей SWIFT.