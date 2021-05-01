В Пермском крае поручили выявить причины неблагоприятной обстановки с пожарами
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Об этом сообщается на сайте министерства.
«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил Министерству территориальной безопасности принять все меры по проведению всестороннего анализа неблагоприятной пожарной обстановки в крае, где уже с начала года на пожарах погибли 13 детей», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что шестеро взрослых и двое детей скончались при пожаре в городе Кудымкаре в Пермском крае.
По факту происшествия возбудили уголовное дело.