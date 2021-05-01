В Пермском крае поручили выявить причины неблагоприятной обстановки с пожарами

Глава Пермского края Дмитрий Махонин после пожара с восемью погибшими поручил Министерству территориальной безопасности проанализировать причины неблагоприятной пожарной обстановки в регионе.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил Министерству территориальной безопасности принять все меры по проведению всестороннего анализа неблагоприятной пожарной обстановки в крае, где уже с начала года на пожарах погибли 13 детей», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что шестеро взрослых и двое детей скончались при пожаре в городе Кудымкаре в Пермском крае.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.