В Петербурге задержали четырёх подозреваемых в телефонном мошенничестве
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
Предварительно установлено, что головной офис и кол-центр злоумышленников расположен на территории Украины. Подозреваемые в Петербурге выполняли роль курьеров и перечисляли деньги за рубеж.
Преступники звонили пенсионерам, представлялись полицейскими и заявляли, что родственники потенциальных жертв якобы попали в ДТП. Деньги требовались, чтобы замять уголовное дело. Общий ущерб оценивается примерно в 5 млн рублей.
Уголовное дело завели по статье о мошенничестве. Фигуранты помещены под стражу. Идёт розыск других лиц, причастных к преступной деятельности.
Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как не пострадать от действий телефонных мошенников.