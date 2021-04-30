В Петербурге задержали четырёх подозреваемых в телефонном мошенничестве

В Санкт-Петербурге задержали четырёх подозреваемых в телефонном мошенничестве.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Предварительно установлено, что головной офис и кол-центр злоумышленников расположен на территории Украины. Подозреваемые в Петербурге выполняли роль курьеров и перечисляли деньги за рубеж.

Преступники звонили пенсионерам, представлялись полицейскими и заявляли, что родственники потенциальных жертв якобы попали в ДТП. Деньги требовались, чтобы замять уголовное дело. Общий ущерб оценивается примерно в 5 млн рублей.

Уголовное дело завели по статье о мошенничестве. Фигуранты помещены под стражу. Идёт розыск других лиц, причастных к преступной деятельности.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как не пострадать от действий телефонных мошенников.