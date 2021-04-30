В Москве запустили онлайн-проект «Слово солдата Победы»

На портале mos.ru запустили проект «Слово солдата Победы».

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на персональный портал мэра Сергея Собянина.

Как отметил Собянин, в школу ходят уже правнуки тех, кто 76 лет назад завоевал свободу и мир для новых поколений.

«Хотя время неумолимо, среди нас до сих пор живут несгибаемые фронтовики, самому «молодому» из которых уже больше 90 лет», — сказал мэр.

По его словам, в рамках нового проекта планируется записать голоса ветеранов, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев.

Сайт открывается 30 апреля. Его будут регулярно пополнять новыми видеоматериалами и фотографиями.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в музеях Московской области пройдут выставки, мастер-классы, экскурсии и памятные вечера в честь Дня Победы.