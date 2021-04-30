В музеях Подмосковья пройдут выставки и памятные вечера в честь Дня Победы

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В музеях Московской области пройдут выставки, мастер-классы, экскурсии и памятные вечера в честь Дня Победы.
В музеях Подмосковья пройдут выставки и памятные вечера в честь Дня Победы
  • © Алексей Сухоруко
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Тематические мероприятия состоятся 7—10 мая.

В частности, в музее Истры «Новый Иерусалим» запланированы мастер-классы, к примеру, урок «Сделай сам. Истребитель».

В музейном комплексе «Зоя» в деревне Петрищево пройдёт церемония возложения цветов и концерт военно-духового оркестра, а в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» можно будет посетить выставку средневекового и современного оружия «От меча к автомату».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что авиация и пехота ЦВО провели совместную тренировку перед парадом Победы.

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