Эксперт прокомментировал идею освободить будущих первокурсников от оплаты общежития

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Первый зампредседателя профсоюзной организации МГУ им. Ломоносова Владимир Марченко прокомментировал предложение освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы летом 2021 года.
Эксперт прокомментировал идею освободить будущих первокурсников от оплаты общежития
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Плата за общежитие, честно говоря, не такая внушительная, чтобы это больно ударяло по карману родителей или самих студентов. Я думаю, что не ошибусь, если оценочно скажу, что по стране она варьируется от 200 до 400 рублей в месяц», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как пояснил эксперт, в сумму входит плата за наём и коммунальные услуги, а некоторые общежития предоставляют дополнительные услуги.

Марченко также напомнил, что в законе об образовании определены категории нуждающихся студентов, которые освобождены от этой части оплаты.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы летом 2021 года.

Подробнее — в материале RT.

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