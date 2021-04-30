Эксперт прокомментировал идею освободить будущих первокурсников от оплаты общежития
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«Плата за общежитие, честно говоря, не такая внушительная, чтобы это больно ударяло по карману родителей или самих студентов. Я думаю, что не ошибусь, если оценочно скажу, что по стране она варьируется от 200 до 400 рублей в месяц», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как пояснил эксперт, в сумму входит плата за наём и коммунальные услуги, а некоторые общежития предоставляют дополнительные услуги.
Марченко также напомнил, что в законе об образовании определены категории нуждающихся студентов, которые освобождены от этой части оплаты.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы летом 2021 года.
Подробнее — в материале RT.