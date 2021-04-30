В Госдуме предложили освободить будущих первокурсников от оплаты общежития

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы летом 2021 года. Копия письма на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что уже более года длится пандемия COVID-19, которая привела к снижению доходов части семей, в том числе по причине утраты работы.

Более того, одними из наиболее пострадавших отраслей оказались торговля и ресторанный бизнес — то есть традиционно те сферы, в которых значительное число студентов находили себе работу параллельно обучению.

Однако данные обстоятельства, как считает парламентарий, не должны влиять на возможность молодых людей учиться в вузе, а задача государства и общества — оказать поддержку будущим студентам. Особенно иногородним, которые вынуждены тратить дополнительные средства на проживание.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения молодых людей, которые летом 2021 года поступят в высшие учебные заведения, от оплаты проживания в университетских общежитиях на весь период первого курса обучения», — говорится в тексте обращения.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Экзамены пройдут с 31 мая по 17 июля.