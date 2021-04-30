В Москве рассказали об изменениях схемы движения транспорта из-за подготовки к параду Победы

Московские власти рассказали об изменениях схемы движения транспорта из-за подготовки к параду Победы.

Ограничения будут действовать 4, 7 и 9 мая, сообщает портал мэра и правительства.

4 мая состоится ночная репетиция парада, 7 мая — генеральная репетиция, 9 мая — парад. Проезд для автомобилей в эти дни будет закрыт по маршруту движения колонн от Крылатского до центра столицы и обратно.

На время проведения репетиций и парада станции метро, в том числе «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина», будут работать только на вход, передаёт «Утро.ру».

Также на период проведения мероприятий будет перекрыт ряд улиц в центре города, сообщает сайт «Москва 24».

Ранее Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в Москве.