В Москве рассказали об изменениях схемы движения транспорта из-за подготовки к параду Победы

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Московские власти рассказали об изменениях схемы движения транспорта из-за подготовки к параду Победы.
В Москве рассказали об изменениях схемы движения транспорта из-за подготовки к параду Победы
  • РИА Новости

Ограничения будут действовать 4, 7 и 9 мая, сообщает портал мэра и правительства.

4 мая состоится ночная репетиция парада, 7 мая — генеральная репетиция, 9 мая — парад. Проезд для автомобилей в эти дни будет закрыт по маршруту движения колонн от Крылатского до центра столицы и обратно.

На время проведения репетиций и парада станции метро, в том числе «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина», будут работать только на вход, передаёт «Утро.ру».

Также на период проведения мероприятий будет перекрыт ряд улиц в центре города, сообщает сайт «Москва 24».

Ранее Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в Москве.

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