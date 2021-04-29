Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в Москве

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Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в честь празднования Дня Победы в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде в Москве
  • Reuters

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение департамента, в состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники.

В это число входят танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства «Тайфун», боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжёлые огнемётные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

Отмечается, что в авиационной части военного парада будут задействованы пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на самолётах Су-30см и МиГ-29, «Беркуты» на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52, экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57 и штурмовиков Су-25.

29 апреля на Красной площади состоялась первая репетиция парада Победы. RT вёл трансляцию прохода военной техники по улицам в центре Москвы.

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