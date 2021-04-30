В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 725 человек

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Медики Санкт-Петербурга за минувшие сутки зафиксировали коронавирус у 725 горожан.
В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 725 человек
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Невские новости» со ссылкой на данные оперштаба.

За всё время болезнь выявили у 415 740 петербуржцев. Выздоровели 374 736 человек, 1011 — за последние 24 часа. Скончались 13 214 человек, в том числе 33 за последние сутки.

В Ленинградской области коронавирус выявлен у 85 человек. За весь период пандемии в регионе заболели 42 572 пациента, 1167 скончались.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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