Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в апреле

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в какие города в апреле были куплены самые дорогие билеты на самолёт и поезд. С результатами исследования ознакомился RT.

Так, дороже всего стоил авиабилет из Москвы в Дубай: перелёт бизнес-классом в одну сторону обошёлся пассажиру в 800 000 рублей.

Отмечается, что на втором месте — путешествие из столицы в Кейптаун и обратно, которое двоим клиентам сервиса стоило более 500 000 рублей (по 265 000 за билет в «бизнесе»).

На третьем месте — билет из Санкт-Петербурга в Дубай за 250 000 рублей, говорится в исследовании.

Самый дорогой билет на поезд с отправлением в апреле обошёлся в 54 000 рублей: «Сапсан» выезжал из Москвы в Санкт-Петербург.

На втором месте — поездка на «Сапсане» в обратную сторону, но уже за 50 000 рублей.

Как выяснили аналитики, третью строку занимает путешествие, совершённое из Москвы в Адлер в мягком вагоне: на юг отправились два человека, каждое место стоило 33 000 рублей.

Ранее были названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в марте.