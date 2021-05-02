Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в апреле

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Анастасия Румянцева
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в какие города в апреле были куплены самые дорогие билеты на самолёт и поезд. С результатами исследования ознакомился RT.
Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в апреле
  • РИА Новости

Так, дороже всего стоил авиабилет из Москвы в Дубай: перелёт бизнес-классом в одну сторону обошёлся пассажиру в 800 000 рублей.

Отмечается, что на втором месте — путешествие из столицы в Кейптаун и обратно, которое двоим клиентам сервиса стоило более 500 000 рублей (по 265 000 за билет в «бизнесе»).

На третьем месте — билет из Санкт-Петербурга в Дубай за 250 000 рублей, говорится в исследовании. 

Самый дорогой билет на поезд с отправлением в апреле обошёлся в 54 000 рублей: «Сапсан» выезжал из Москвы в Санкт-Петербург. 

На втором месте — поездка на «Сапсане» в обратную сторону, но уже за 50 000 рублей.

Как выяснили аналитики, третью строку занимает путешествие, совершённое из Москвы в Адлер в мягком вагоне: на юг отправились два человека, каждое место стоило 33 000 рублей.

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