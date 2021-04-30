Крейсер «Москва» провёл стрельбы новейшей крылатой ракетой «Вулкан»

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Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» провёл стрельбы новейшей российской крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан».
Крейсер «Москва» провёл стрельбы новейшей крылатой ракетой «Вулкан»
  • © Пресс-служба Южного военного округа

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель на дистанции 30 км», — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности на время стрельб ракетами была перекрыта часть акватории Чёрного моря. Район охранялся двумя десятками кораблей ЧФ.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения по противовоздушной обороне. Занятия прошли в Тартусе.

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