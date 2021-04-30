Крейсер «Москва» провёл стрельбы новейшей крылатой ракетой «Вулкан»

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» провёл стрельбы новейшей российской крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан».

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель на дистанции 30 км», — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности на время стрельб ракетами была перекрыта часть акватории Чёрного моря. Район охранялся двумя десятками кораблей ЧФ.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения по противовоздушной обороне. Занятия прошли в Тартусе.