Песков ответил на вопрос о возможности сокращения новогодних праздников

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В Кремле считают, что длинные майские праздники вряд ли подлежат компенсации за счёт других праздничных дней, в том числе новогодних. Никаких решений на этот счёт не принималось.
Песков ответил на вопрос о возможности сокращения новогодних праздников
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни», — заявил Песков, отвечая на вопрос, не сократят ли новогодние каникулы из-за решения о продлении майских.

По его словам, никаких решений на этот счёт не принималось.

Также он напомнил, что длинные нерабочие дни в мае связаны с рекомендациями специалистов-эпидемиологов на фоне того, что эпидемия коронавируса продолжается.

23 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Выходные продлятся с 1 по 10 мая включительно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что подобная инициатива положительно скажется на эпидемиологической обстановке в стране.

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