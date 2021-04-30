Песков ответил на вопрос о возможности сокращения новогодних праздников

В Кремле считают, что длинные майские праздники вряд ли подлежат компенсации за счёт других праздничных дней, в том числе новогодних. Никаких решений на этот счёт не принималось.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни», — заявил Песков, отвечая на вопрос, не сократят ли новогодние каникулы из-за решения о продлении майских.

По его словам, никаких решений на этот счёт не принималось.

Также он напомнил, что длинные нерабочие дни в мае связаны с рекомендациями специалистов-эпидемиологов на фоне того, что эпидемия коронавируса продолжается.

23 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Выходные продлятся с 1 по 10 мая включительно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что подобная инициатива положительно скажется на эпидемиологической обстановке в стране.