Умер экс-сенатор от Новосибирской области Алексей Беспаликов

Член Совета Федерации от Новосибирской области в 2010—2014 годах Алексей Беспаликов скончался в возрасте 73 лет, сообщили в региональном правительстве.

РИА Новости

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«Бывший председатель Новосибирского областного совета депутатов, член Совета Федерации ФС России от Новосибирской области в 2010—2014 годах, почётный доктор Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, ветеран труда Алексей Акимович Беспаликов скончался 30 апреля в возрасте 73 лет», — говорится в некрологе. Губернатор региона Андрей Травников выразил соболезнования семье Беспаликова. В марте сообщалось о смерти на 68-м году жизни сенатора от Тюменской области Михаила Пономарёва.