Умер экс-сенатор от Новосибирской области Алексей Беспаликов
- РИА Новости
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«Бывший председатель Новосибирского областного совета депутатов, член Совета Федерации ФС России от Новосибирской области в 2010—2014 годах, почётный доктор Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, ветеран труда Алексей Акимович Беспаликов скончался 30 апреля в возрасте 73 лет», — говорится в некрологе.
Губернатор региона Андрей Травников выразил соболезнования семье Беспаликова.
В марте сообщалось о смерти на 68-м году жизни сенатора от Тюменской области Михаила Пономарёва.