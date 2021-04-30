Умер экс-сенатор от Новосибирской области Алексей Беспаликов

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Член Совета Федерации от Новосибирской области в 2010—2014 годах Алексей Беспаликов скончался в возрасте 73 лет, сообщили в региональном правительстве.
Умер экс-сенатор от Новосибирской области Алексей Беспаликов
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Бывший председатель Новосибирского областного совета депутатов, член Совета Федерации ФС России от Новосибирской области в 2010—2014 годах, почётный доктор Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, ветеран труда Алексей Акимович Беспаликов скончался 30 апреля в возрасте 73 лет», — говорится в некрологе.

Губернатор региона Андрей Травников выразил соболезнования семье Беспаликова.

В марте сообщалось о смерти на 68-м году жизни сенатора от Тюменской области Михаила Пономарёва.

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