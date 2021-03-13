Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарёва

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора от Тюменской области Михаила Пономарёва.
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарёва
  • © РИА Новости / Илья Питалев

В телеграмме Матвиенко, направленной в адрес Тюменской областной думы, говорится, что она «с глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарёва».

«Прошу передать мои соболезнования родным и близким», — приводит текст телеграммы РИА Новости.

Ранее о смерти Пономарёва на 68-м году жизни агентству сообщил источник в Совфеде.

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