Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарёва

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора от Тюменской области Михаила Пономарёва.

В телеграмме Матвиенко, направленной в адрес Тюменской областной думы, говорится, что она «с глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарёва».

«Прошу передать мои соболезнования родным и близким», — приводит текст телеграммы РИА Новости.

Ранее о смерти Пономарёва на 68-м году жизни агентству сообщил источник в Совфеде.