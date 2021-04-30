В Госдуме оценили идею освободить будущих первокурсников от оплаты общежития

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы летом 2021 года.
В Госдуме оценили идею освободить будущих первокурсников от оплаты общежития
  • РИА Новости

По словам Бессараб, такая мера поддержки студенчества, с одной стороны, будет востребована среди молодёжи.

С другой стороны, как отметила парламентарий, может сложиться такая ситуация, при которой образовательные организации будут возмещать недополученные доходы, например, путём увеличения стоимости образовательного процесса.

«Я думаю, что от перемены мест слагаемых сумма не поменяется. Я считаю, что необходимо повышать стипендию для студентов. Сегодня даже стипендия для лиц, нуждающихся в поддержке государства, достаточно небольшая... На мой взгляд, поэтапное повышение стипендий будет гораздо более эффективной мерой поддержки студенчества», — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы летом 2021 года.

Подробнее — в материале RT.

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