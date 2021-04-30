Беглов заявил о возможности провести ПМЭФ в очном формате

Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге позволяет провести Петербургский экономический форум (ПМЭФ) в очном формате, заявил губернатор города Александр Беглов.

«Подготовка (к ПМЭФ) непростая, потому что вирус никуда не делся. Сегодня ситуация в городе позволяет провести форум в таком режиме, но для этого нужно соблюдать условия и требования Роспотребнадзора», — цитирует РИА Новости заявление Беглова в эфире телеканала «78».

Он отметил, что в городе создана рабочая группа по подготовке к ПМЭФ.

По его словам, процесс подготовки к форуму проходит успешно.

Ранее стало известно, что студенты, аспиранты и молодые учёные ведущих вузов и научных организаций России смогут принять участие в ПМЭФ.