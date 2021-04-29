Студенты и молодые учёные смогут принять участие в ПМЭФ
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Участие талантливых молодых учёных и студентов в ПМЭФ стало хорошей традицией», — заявил помощник президента России Андрей Фурсенко.
По его словам, участие в форуме открывает молодёжи безграничные возможности для обмена опытом и получения новых знаний.
Помимо посещения мероприятий основной деловой программы ПМЭФ, будет доступно участие в программе Молодёжного дня.
Соорганизаторы Международного молодёжного экономического форума — Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по делам молодёжи и Центр содействия молодым специалистам.
Ранее газета «Известия» сообщала, что форум креативного бизнеса пройдёт в Петербурге в рамках ПМЭФ.