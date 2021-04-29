Студенты и молодые учёные смогут принять участие в ПМЭФ

Студенты, аспиранты и молодые учёные ведущих вузов и научных организаций России смогут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает kp.ru.

«Участие талантливых молодых учёных и студентов в ПМЭФ стало хорошей традицией», — заявил помощник президента России Андрей Фурсенко.

По его словам, участие в форуме открывает молодёжи безграничные возможности для обмена опытом и получения новых знаний.

Помимо посещения мероприятий основной деловой программы ПМЭФ, будет доступно участие в программе Молодёжного дня.

Соорганизаторы Международного молодёжного экономического форума — Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по делам молодёжи и Центр содействия молодым специалистам.

Ранее газета «Известия» сообщала, что форум креативного бизнеса пройдёт в Петербурге в рамках ПМЭФ.