Убивший возлюбленную у ТЦ в Москве мужчина получил восемь лет колонии

Суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы мужчину, который убил свою возлюбленную у торгового центра, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Судом установлено, что рано утром 10 сентября 2020 года подсудимый, находясь возле входа в торгово-развлекательный центр «Каширская Плаза», на почве ревности устроил ссору со своей девушкой.

В ходе конфликта мужчина достал нож и нанёс им не менее 20 ударов по телу девушки. Потерпевшая скончалась на месте от потери крови.

Суд приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.