Москвич убил жену у ТЦ

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Следователи задержали жителя Москвы, который убил женщину у торгового центра на Каширском шоссе из-за ревности.
Москвич убил жену у ТЦ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

По данным следствия, утром в четверг, 10 сентября, вблизи ТЦ на Каширском шоссе мужчина во время ссоры на почве ревности несколько раз ударил женщину ножом. Она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело, с мужчиной работают следователи.

По данным источника агентства, мужчина сам вызвал полицию, сообщил, что погибшая была его женой, и признал вину.

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