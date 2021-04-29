Генштаб ВС России завершил комплексную проверку войск ВВО

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Генштаб ВС России завершил комплексную проверку войск ВВО, сообщил в Национальном центре управления обороной России начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
Генштаб ВС России завершил комплексную проверку войск ВВО
  • РИА Новости

«Всего к проверочным мероприятиям привлекались более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолётов дальней авиации и 40 самолётов военно-транспортной авиации», — цитирует РИА Новости Герасимова.

Отмечается, что учения проходили на всей территории Российской Федерации.

Ранее стало известно, что подразделения воздушно-десантных войск, принимавшие участие в совместных межвидовых учениях с войсками Южного военного округа на Крымском полуострове, продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации.

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