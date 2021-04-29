В России за сутки выявили 9284 случая коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки увеличилось на 9284 и достигло 4 796 557. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в стране.

АГН «Москва»

Число летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции увеличилось на 364 и достигло 109 731. Также за сутки вылечились 8442 человека, всего за время пандемии выздоровели 4 419 540 пациентов. Днём ранее в России было выявлено 7848 случаев коронавируса, скончались 387 человек, выздоровели — 8420. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.