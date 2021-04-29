В России за сутки выявили 9284 случая коронавируса
- АГН «Москва»
Число летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции увеличилось на 364 и достигло 109 731.
Также за сутки вылечились 8442 человека, всего за время пандемии выздоровели 4 419 540 пациентов.
Днём ранее в России было выявлено 7848 случаев коронавируса, скончались 387 человек, выздоровели — 8420.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.