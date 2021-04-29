Кафе и магазины в Москве будут работать в майские праздники в обычном режиме

Предприятия торговли и общественного питания в праздничные и нерабочие дни с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Ограничений на работу общепита и торговли вводить не планируется, предприниматели сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни», — сказал он.

В майские праздники 77,5% россиян предпочтут активный отдых, предполагающий занятия спортом, следует из данных опроса, проведённого компанией «Ингосстрах».

По словам 33,5% опрошенных, они предпочитают активность на свежем воздухе, 13% намерены пойти в спортзал, а 15,5% выберут спокойные виды фитнеса, в том числе йогу и упражнения на растяжку.

Выспаться на праздниках намерены 38% респондентов, 62% предпочитают провести выходные с пользой для здоровья.

Наиболее популярным видом активности на свежем воздухе оказались велосипедные прогулки — их выбрали 32,5% россиян. Далее следуют бег (27%), футбол (17%) и зарядка (16,5%).

Ранее председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских в беседе с URA.RU рассказал о порядке оплаты труда в майские праздники.