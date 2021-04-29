Первая ночная тренировка парада Победы пройдёт в Москве

Первая ночная репетиция парада Победы пройдёт 29 апреля на Красной площади в Москве.

С 17:30 и до окончания мероприятия будут перекрыты прилегающие к маршруту следования техники улицы на западе, северо-западе и в центре Москвы.

Репетиция начинается в 22:00. В ней будут задействованы пешие расчёты и механизированная колонна.

Ранее в Минобороны России рассказали о тренировке экипажей боевых машин, которые примут участие в параде Победы на Красной площади.

Ночные тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция пройдёт 7 мая.