Первая ночная тренировка парада Победы пройдёт в Москве

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Первая ночная репетиция парада Победы пройдёт 29 апреля на Красной площади в Москве.
Первая ночная тренировка парада Победы пройдёт в Москве
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

С 17:30 и до окончания мероприятия будут перекрыты прилегающие к маршруту следования техники улицы на западе, северо-западе и в центре Москвы.

Репетиция начинается в 22:00. В ней будут задействованы пешие расчёты и механизированная колонна.

Ранее в Минобороны России рассказали о тренировке экипажей боевых машин, которые примут участие в параде Победы на Красной площади.

Ночные тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция пройдёт 7 мая.

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