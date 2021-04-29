Совладелец Внукова прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты

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Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты.
Совладелец Внукова прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Я не ожидаю увеличения цен, но и снижения, правда, тоже, потому что снижать уже дальше некуда. На многих направлениях компании летают ниже себестоимости. Если какое-то время это можно себе позволить для поддержания доли рынка, то рано или поздно эта история заканчивается», — сказал Ванцев в интервью РБК.

По его словам, данные агрегаторов о резком росте цен — это просто заявление.

«Есть такие дни, когда билеты зашкаливают, например в пятницу вечером в Сочи. Это не секрет. Но в целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019-м. И только сейчас он начинает возвращаться к этому уровню», — добавил Ванцев.

Он выразил мнение, что летом произойдёт возврат цен до уровня 2019-го, они пойдут вверх в 2022 году.

Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты. Он отметил, что подорожали полёты на международных направлениях из России — из-за небольшого числа рейсов и пассажиров, готовых путешествовать в условиях пандемии.

Также глава туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупке авиабилетов.

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