Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты

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Авиаэксперт Олег Пантелеев прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он отметил, что подорожали полёты на международных направлениях из России — из-за небольшого числа рейсов и немногих пассажиров, готовых путешествовать в условиях пандемии.

«Никаких сомнений нет, что по мере того, как мир в целом вернётся к нормальной ситуации, когда границы будут открыты и не будет эпидемиологических ограничений, тарифы значительно снизятся. Вернее, средняя цена сократится, и перевозки по международным линиям станут доступнее, чем сегодня», — сказал Пантелеев.

По его мнению, есть шанс, что будут цены, более или менее сопоставимые с допандемийными.

Ранее глава туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупке авиабилетов.

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